Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440

Артикул: CH-058-481

5 оценок

От 4 630 ₽ Минимальный заказ из категории Кухня и бар от

15 000 руб. 25 шт. в наличии Добавить в корзину Купить сейчас Нашли дешевле?

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