Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина285 мм
- Вес0.155 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Совок для льда перфорированный, сталь нержавеющая серебристый
Поднос Проотель D405, прорезиненный
Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180
Нарзанник «Пробар» одноступенчатый сталь нержавеющая, серебристый
Линейка барная «Пьер Маглуар VSOP - Пьер Маглуар ХО»
Ложка столовая «Стил Блэк Сильвер Мэтт»
Тарелка пирожковая «Гелиос», стекло
Линейка барная «Путинка - Путинка Лимитед Эдишн»
Нож карбовочный, пластик, сталь нержавеющая
Контейнер для пробок настенный сталь нержавеющий, серебристый
Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик
Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 300мм
Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 270мм
Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 340мм
Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм
Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 440мм
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 265
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, белый
Нож для обвалки мяса «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Совок для льда перфорированный, сталь нержавеющая серебристый
Поднос Проотель D405, прорезиненный
Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180
Нарзанник «Пробар» одноступенчатый сталь нержавеющая, серебристый