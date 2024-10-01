Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина305 мм
- Вес0.130 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветбелый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Ложка столовая «Равенна»
Тарелка пирожковая «Крафт Эппл»
Линейка барная «Белая березка»
Мадлер «Пробар», пластиковый
Чашка бульонная «Прага» фарфор, белая
Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый
Дуршлаг, сталь нержавеющая, 49 см, металлическая
Вилка столовая
Ложка столовая «Концепт»
Тарелка пирожковая «Эстиа»
Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик
Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 300мм
Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 285мм
Нож для обвалки мяса «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм
Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 280мм
Нож для обвалки мяса «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 490
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 285