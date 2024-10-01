Товар в корзине. Перейти
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, белый - фото 1

Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, белый

Артикул: CH-058-475
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 265
Фотография товара Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 265 от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для обвалки мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Фотография товара Нож для обвалки мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина305 мм
  • Вес0.130 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Равенна» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Равенна», произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Равенна»

5
В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Крафт Эппл», произведённого компанией ChiedoCover
от920
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Крафт Эппл»

13
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Белая березка» , произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Белая березка»

15
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Мадлер «Пробар», пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от330

Мадлер «Пробар», пластиковый

15
В наличии 1455 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Прага» фарфор, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от72012
810 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Прага» фарфор, белая

6
В наличии 420 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Маренго» керамика 300 мл, черный, серый

12
В наличии 200 шт.
Фотография товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 49 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг, сталь нержавеющая, 49 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 130

Дуршлаг, сталь нержавеющая, 49 см, металлическая

8
В наличии 8 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7801
1 790 ₽Оптовая цена

Вилка столовая

15
В наличии 246 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт» , произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт»

15
В наличии 84 шт.
Фотография товара Тарелка пирожковая «Эстиа» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Эстиа», произведённого компанией ChiedoCover
от1 510
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Эстиа»

15
В наличии 3 шт.

Другие товары из раздела ножи для обвалки мяса

Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от800

Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик

10
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от400

Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 300мм

9
В наличии 240 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 285мм, произведённого компанией ChiedoCover
от370

Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 285мм

12
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от5 770

Нож для обвалки мяса «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

8
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от2 720

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен

11
В наличии 11 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 630

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм

8
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 280мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 820

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 280мм

11
В наличии 41 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 800

Нож для обвалки мяса «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

9
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 490, произведённого компанией ChiedoCover
от6 520

Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 490

15
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 285, произведённого компанией ChiedoCover
от2 650

Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 285

14
В наличии 12 шт.

Товар в корзине

Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, белый
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, белый
от 1 630
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Равенна» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Равенна», произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Равенна»

5
В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Крафт Эппл», произведённого компанией ChiedoCover
от920
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Крафт Эппл»

13
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Линейка барная «Белая березка» , произведённого компанией ChiedoCover
от250

Линейка барная «Белая березка»

15
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Мадлер «Пробар», пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от330

Мадлер «Пробар», пластиковый

15
В наличии 1455 шт.