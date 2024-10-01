Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Вес0.150 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсерый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Таз, полипропилен, 11л
Стакан «Пробар» смесительный, серебристый
Вилка столовая «Сибарис»
Ложка столовая «Стил Пинк Голд Мэтт»
Чашка бульонная «Кунстверк» 450мл, фарфор
Крышка, «Мастер», сталь нержавеющая, 45 мм, металлическая
Доска разделочная для хлеба, дерево, светлое дерево
Блюдо для подачи - 4шт, сланец
Кастрюля сталь нержавеющая 50л
Нож столовый «Исео»
Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 300мм
Нож для обвалки мяса «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для обвалки мяса «Проотель» сталь нержавеющая, пластик, длина 270мм
Нож для мяса сталь нержавеющая,пластик белый
Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен
Нож для мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 180
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 265
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, белый
Нож для обвалки мяса «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Нож для мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 300