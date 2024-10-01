Ножи и топорики для рубки

Для рубки

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Ножницы кухонные

Ножницы кухонные

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Держатели и подставки

Держатели и подставки

9 товаров
Настоящее фото товара Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
7 460

Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен

12
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 160, произведённого компанией ChiedoCover
6 040

Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 160

8
В наличии 8 шт.
Настоящее фото товара Нож для нарезки мяса, сталь, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
560

Нож для нарезки мяса, сталь, дерево

12
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
6 900

Топорик для рубки мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен

14
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки, сталь, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
1 860

Топорик для рубки, сталь, дерево

9
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
9 330

Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая

5
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 160мм, произведённого компанией ChiedoCover
5 290

Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 160мм

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки мяса «2900», сталь нержавеющая, полипропилен, длина 335мм, произведённого компанией ChiedoCover
8 210

Топорик для рубки мяса «2900», сталь нержавеющая, полипропилен, длина 335мм

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющий, полиоксиметилен, длина 220мм, произведённого компанией ChiedoCover
14 870

Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющий, полиоксиметилен, длина 220мм

6
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Пила для костей сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
12 680

Пила для костей сталь, пластик

6
В наличии
Настоящее фото товара Нож для нарезки мяса сталь, дерево, длина 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
520

Нож для нарезки мяса сталь, дерево, длина 260мм

14
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
16 740

Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 250мм

12
В наличии 3 шт.
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