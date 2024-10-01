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Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 160
Нож для нарезки мяса, сталь, дерево
Топорик для рубки мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен
Топорик для рубки, сталь, дерево
Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая
Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 160мм
Топорик для рубки мяса «2900», сталь нержавеющая, полипропилен, длина 335мм
Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющий, полиоксиметилен, длина 220мм
Пила для костей сталь, пластик
Нож для нарезки мяса сталь, дерево, длина 260мм
Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 250мм