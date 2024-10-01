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Топорик для рубки мяса «2900», сталь нержавеющая, полипропилен, длина 335мм - фото 1

Топорик для рубки мяса «2900», сталь нержавеющая, полипропилен, длина 335мм

Артикул: CH-058-666
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина335 мм
  • Глубина110 мм
  • Вес0.580 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

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