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Топорик для рубки мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен - фото 1

Топорик для рубки мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен

Артикул: CH-058-653
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина330 мм
  • Глубина90 мм
  • Вес0.500 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

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