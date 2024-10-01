Товар в корзине. Перейти
Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен - фото 1

Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен

Артикул: CH-058-647
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож для чистки овощей «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Фотография товара Нож для чистки овощей «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен от компании ChiedoCover.
Следующий Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 160
Фотография товара Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 160 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина310 мм
  • Глубина85 мм
  • Вес0.540 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Шумовка сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 720

Шумовка сталь нержавеющая, металлический

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Сибарис», произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Сибарис»

9
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 1,9 л, 369 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890

Сотейник, сталь нержавеющая, 1,9 л, 369 мм, металлическая

8
В наличии
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Орсэй» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Орсэй», произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Орсэй»

5
В наличии 83 шт.
Фотография товара Лопатка для пиццы треугольная с термостойкой ручкой, сталь нержавеющая, пластик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопатка для пиццы треугольная с термостойкой ручкой, сталь нержавеющая, пластик , произведённого компанией ChiedoCover
от3 530

Лопатка для пиццы треугольная с термостойкой ручкой, сталь нержавеющая, пластик

12
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Блюдо-сердце для комплимента, произведённого компанией ChiedoCover
от110
Оптовая цена

Блюдо-сердце для комплимента

12
В наличии 500 шт.
Настоящее фото товара Подставка барная «Пробар» 5 отделений, абс-пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от620

Подставка барная «Пробар» 5 отделений, абс-пластик

13
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Алайниа» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Алайниа», произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Алайниа»

7
В наличии 276 шт.
Фотография товара Лопата для пиццы «Элис» анодированный алюминий, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лопата для пиццы «Элис» анодированный алюминий, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от16 650

Лопата для пиццы «Элис» анодированный алюминий, черный

6
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Противень для пиццы сталь голубая, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от540

Противень для пиццы сталь голубая, черный

9
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела ножи и топорики для рубки

Настоящее фото товара Нож для нарезки мяса, сталь, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от560

Нож для нарезки мяса, сталь, дерево

12
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен, произведённого компанией ChiedoCover
от6 900

Топорик для рубки мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен

14
В наличии 18 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки, сталь, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от1 860

Топорик для рубки, сталь, дерево

9
В наличии 21 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от9 330

Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая

5
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 160мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290

Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 160мм

11
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки мяса «2900», сталь нержавеющая, полипропилен, длина 335мм, произведённого компанией ChiedoCover
от8 210

Топорик для рубки мяса «2900», сталь нержавеющая, полипропилен, длина 335мм

11
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющий, полиоксиметилен, длина 220мм, произведённого компанией ChiedoCover
от14 870

Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющий, полиоксиметилен, длина 220мм

6
В наличии 7 шт.
Настоящее фото товара Пила для костей сталь, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от12 680

Пила для костей сталь, пластик

6
В наличии
Настоящее фото товара Нож для нарезки мяса сталь, дерево, длина 260мм, произведённого компанией ChiedoCover
от520

Нож для нарезки мяса сталь, дерево, длина 260мм

14
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от16 740

Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 250мм

12
В наличии 3 шт.

Товар в корзине

Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен
от 7 460
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Шумовка сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 720

Шумовка сталь нержавеющая, металлический

9
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Сибарис», произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Сибарис»

9
В наличии 120 шт.
Настоящее фото товара Сотейник, сталь нержавеющая, 1,9 л, 369 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от5 890

Сотейник, сталь нержавеющая, 1,9 л, 369 мм, металлическая

8
В наличии
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Орсэй» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Орсэй», произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Орсэй»

5
В наличии 83 шт.