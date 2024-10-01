Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина310 мм
- Глубина85 мм
- Вес0.540 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Шумовка сталь нержавеющая, металлический
Нож столовый «Сибарис»
Сотейник, сталь нержавеющая, 1,9 л, 369 мм, металлическая
Вилка столовая «Орсэй»
Лопатка для пиццы треугольная с термостойкой ручкой, сталь нержавеющая, пластик
Блюдо-сердце для комплимента
Подставка барная «Пробар» 5 отделений, абс-пластик
Нож столовый «Алайниа»
Лопата для пиццы «Элис» анодированный алюминий, черный
Противень для пиццы сталь голубая, черный
Нож для нарезки мяса, сталь, дерево
Топорик для рубки мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен
Топорик для рубки, сталь, дерево
Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая
Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 160мм
Топорик для рубки мяса «2900», сталь нержавеющая, полипропилен, длина 335мм
Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющий, полиоксиметилен, длина 220мм
Пила для костей сталь, пластик
Нож для нарезки мяса сталь, дерево, длина 260мм
Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 250мм