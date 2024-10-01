Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина160 мм
- Вес0.475 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Кастрюля с крышкой 3-х слойная, сталь нержавеющая, алюминий, 3л
Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410
Украшения для коктейлей «Пьюр» на шпажках сталь нержавеющая, глянцевая
Тарелка «Шоколад», диаметр 200мм
Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой, сталь нержавеющая, 4л
Миска, сталь нержавеющая, 8л
Поднос «Проотель», прямоугольный
Блюдце «Ресторан», диаметр 130мм
Нож поварской «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Блюдо для суши «Корабль», длина 550мм
Топорик для рубки мяса «2900» сталь нержавеющая, полипропилен
Топорик для рубки, сталь, дерево
Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая
Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 160мм
Топорик для рубки мяса «2900», сталь нержавеющая, полипропилен, длина 335мм
Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющий, полиоксиметилен, длина 220мм
Пила для костей сталь, пластик
Нож для нарезки мяса сталь, дерево, длина 260мм
Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 250мм
Кастрюля с крышкой 3-х слойная, сталь нержавеющая, алюминий, 3л
Нож для окорока «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 410
Украшения для коктейлей «Пьюр» на шпажках сталь нержавеющая, глянцевая
Тарелка «Шоколад», диаметр 200мм