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Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 250мм - фото 1

Топорик для рубки мяса «Универсал», сталь нержавеющая, полиоксиметилен, длина 250мм

Артикул: CH-058-674
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина250 мм
  • Глубина30 мм
  • Вес1.045 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

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