Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая, произведённого компанией ChiedoCover
Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая
11 оценок
61033
900 ₽
Товар в корзине. Перейти
Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая - фото 1Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая - фото 2Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая - фото 3Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая - фото 4Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая - фото 5Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая - фото 6Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая - фото 7
Распродажа

Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая

Артикул: CH-087-562
11 оценок
Основные характеристики
  • Материалгабардин
  • Цветбордовый
  • ФормаПрямоугольная
  • Фактура тканиБез рисунка
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Скатерть Габардин, прямоугольная, молочная
Фотография товара Скатерть Габардин, прямоугольная, молочная от компании ChiedoCover.
Следующий Скатерть прямоугольная 2200*1400, габардин белый
Фотография товара Скатерть прямоугольная 2200*1400, габардин белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Скатерть для Хорека – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов. Изготовлена из прочной ткани, устойчивой к выцветанию, усадке и истиранию, что обеспечивает долговечность даже при интенсивном использовании.

Преимущества:

Прочность и износостойкость: выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.

Легкость в уходе: быстро сохнет, не мнется, подходит для машинной стирки.

Элегантный дизайн: классический стиль подходит для любых мероприятий – от повседневных обедов до торжественных банкетов.

Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать скатерть под интерьер и размер столов.

Индивидуальный пошив: доступно изготовление по вашим параметрам.

Скатерти можно сшить любого размера.

Цены уточняйте у менеджера.

Габардин - плотная гладкокрашеная ткань полотняного переплетения с матовой поверхностью. Обладает несминаемостью и износостойкостью, вместе с тем на ощупь мягкая и легкая. Габардин очень практичный: легок в раскрое и шитье, образует мягкие красивые драпировки и отлично держит форму изделия, прост в уходе

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалгабардин
  • Цветбордовый
  • ФормаПрямоугольная
  • Фактура тканиБез рисунка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем любую скатерть на заказ

Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от61033
900 ₽

Скатерть Габардин, прямоугольная, коричневая

49
Распродажа
Фотография товара Скатерть Габардин, круглая, розовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Габардин, круглая, розовая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 27015
1 490 ₽

Скатерть Габардин, круглая, розовая

49
Распродажа
Фотография товара Скатерть Габардин, круглая, синяя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть Габардин, круглая, синяя, произведённого компанией ChiedoCover
от1 35044
2 390 ₽

Скатерть Габардин, круглая, синяя

6
Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная 2200*1500 мм, журавинка, белая гладь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 2200*1500 мм, журавинка, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09032
4 490 ₽

Скатерть прямоугольная 2200*1500 мм, журавинка, белая гладь

14
В наличии 15 шт.
Фотография товара Скатерть прямоугольная 2200*1400, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 2200*1400, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Скатерть прямоугольная 2200*1400, габардин белый

6
В наличии 18 шт.
Фотография товара Скатерть круглая, Д2200, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая, Д2200, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Скатерть круглая, Д2200, габардин белый

12
В наличии 15 шт.

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Салфетки Габардин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетки Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от150

Салфетки Габардин

460
Настоящее фото товара Подушка галета красная, произведённого компанией ChiedoCover
от380

Подушка галета красная

41
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5908
3 890 ₽

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань

500
Фотография товара Куверт Габардин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Куверт Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
120
Оптовая цена

Куверт Габардин

32
Распродажа
Фотография товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 79035
5 790 ₽Оптовая цена

Стул Кьявари Диамант Прозрачный, пластиковый

329
В наличии 420 шт.
Фотография товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Кьявари Диамант Белый, пластиковый

310
В наличии 805 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800х800, орех, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800х800, орех, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 6408
5 040 ₽

Стол Лидер 2, 1800х800, орех, золотой

500

Другие товары из раздела скатерти

Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная 3000*2300 мм, журавинка, белая гладь, в пол, со стачным швом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 3000*2300 мм, журавинка, белая гладь, в пол, со стачным швом, произведённого компанией ChiedoCover
от3 69031
5 290 ₽

Скатерть прямоугольная 3000*2300 мм, журавинка, белая гладь, в пол, со стачным швом

12
Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная 3000*2300 мм, журавинка, белая гладь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 3000*2300 мм, журавинка, белая гладь, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99031
7 190 ₽

Скатерть прямоугольная 3000*2300 мм, журавинка, белая гладь

14
Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная 3000*2300 мм, в пол, ричард, синий завиток от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 3000*2300 мм, в пол, ричард, синий завиток, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09031
7 290 ₽

Скатерть прямоугольная 3000*2300 мм, в пол, ричард, синий завиток

14
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая Д3000 мм, журавинка, белая гладь, 2 стачных шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая Д3000 мм, журавинка, белая гладь, 2 стачных шва, произведённого компанией ChiedoCover
от4 99031
7 190 ₽

Скатерть круглая Д3000 мм, журавинка, белая гладь, 2 стачных шва

14
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая Д3000 мм, журавинка, белая гладь, со стачным швом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая Д3000 мм, журавинка, белая гладь, со стачным швом, произведённого компанией ChiedoCover
от5 9907
6 390 ₽

Скатерть круглая Д3000 мм, журавинка, белая гладь, со стачным швом

13
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть круглая, д3000, журавинка, гладь белая с обтачкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая, д3000, журавинка, гладь белая с обтачкой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 59030
6 490 ₽

Скатерть круглая, д3000, журавинка, гладь белая с обтачкой

15
Фотография товара Скатерть круглая, Д2200, габардин белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть круглая, Д2200, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Скатерть круглая, Д2200, габардин белый

12
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная, 2400*1700, журавинка 1346/010101, белая гладь, без шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная, 2400*1700, журавинка 1346/010101, белая гладь, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
от99084
6 090 ₽

Скатерть прямоугольная, 2400*1700, журавинка 1346/010101, белая гладь, без шва

7
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть прямоугольная, 2400*1800, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная, 2400*1800, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
от1 19081
6 090 ₽

Скатерть прямоугольная, 2400*1800, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва

7
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва, произведённого компанией ChiedoCover
от1 39078
6 090 ₽

Скатерть квадратная, 2000*2000, журавинка 1346/010101, гладь белая, без шва

10
В наличии 1 шт.

Товар в корзине

Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая
Скатерть Габардин, прямоугольная, бордовая
610
900 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Хит
Фотография товара Салфетки Габардин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетки Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
от150

Салфетки Габардин

460
Настоящее фото товара Подушка галета красная, произведённого компанией ChiedoCover
от380

Подушка галета красная

41
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5908
3 890 ₽

Стол Лидер 1, белый, каркас - шампань

500
Фотография товара Куверт Габардин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Куверт Габардин, произведённого компанией ChiedoCover
120
Оптовая цена

Куверт Габардин

32

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности