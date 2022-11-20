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Скатерть Лен, лесной зеленый - фото 1Скатерть Лен, лесной зеленый - фото 2

Скатерть Лен, лесной зеленый

7 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1400 мм
  • Глубина1400 мм
  • Материаллен
  • Цветзеленый
Сделаем любую скатерть на заказ

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Индивидуальный заказ
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