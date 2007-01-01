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Настоящее фото товара Скатерть Габардин, прямоугольная, изумрудная, произведённого компанией ChiedoCover
Скатерть Габардин, прямоугольная, изумрудная
7 оценок
61033
900 ₽
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Скатерть Габардин, прямоугольная, изумрудная - фото 1Скатерть Габардин, прямоугольная, изумрудная - фото 2Скатерть Габардин, прямоугольная, изумрудная - фото 3Скатерть Габардин, прямоугольная, изумрудная - фото 4Скатерть Габардин, прямоугольная, изумрудная - фото 5Скатерть Габардин, прямоугольная, изумрудная - фото 6Скатерть Габардин, прямоугольная, изумрудная - фото 7
Распродажа

Скатерть Габардин, прямоугольная, изумрудная

Артикул: CH-087-564
7 оценок
Основные характеристики
  • Материалгабардин
  • Цветизумрудный
  • ФормаПрямоугольная
  • Фактура тканиБез рисунка
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Скатерть для Хорека – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов. Изготовлена из прочной ткани, устойчивой к выцветанию, усадке и истиранию, что обеспечивает долговечность даже при интенсивном использовании.

Преимущества:

Прочность и износостойкость: выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.

Легкость в уходе: быстро сохнет, не мнется, подходит для машинной стирки.

Элегантный дизайн: классический стиль подходит для любых мероприятий – от повседневных обедов до торжественных банкетов.

Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать скатерть под интерьер и размер столов.

Индивидуальный пошив: доступно изготовление по вашим параметрам.

Скатерти можно сшить любого размера.

Цены уточняйте у менеджера.

Габардин - плотная гладкокрашеная ткань полотняного переплетения с матовой поверхностью. Обладает несминаемостью и износостойкостью, вместе с тем на ощупь мягкая и легкая. Габардин очень практичный: легок в раскрое и шитье, образует мягкие красивые драпировки и отлично держит форму изделия, прост в уходе

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалгабардин
  • Цветизумрудный
  • ФормаПрямоугольная
  • Фактура тканиБез рисунка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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