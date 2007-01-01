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Настоящее фото товара Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый
50 оценок
3 19039
5 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый - фото 1Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый - фото 2Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый - фото 3Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый - фото 4Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый - фото 5Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый - фото 6
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый производства ChiedoCover
+10Реальное изображение товара 7 Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый производства ChiedoCover
Распродажа

Скатерть прямоугольная 3100*2200 мм, габардин белый

Артикул: CH-026-264
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина2200 мм
  • Высота3100 мм
  • Материалгабардин
  • ФормаПрямоугольная
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Скатерть для Хорека – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов. Изготовлена из прочной ткани, устойчивой к выцветанию, усадке и истиранию, что обеспечивает долговечность даже при интенсивном использовании.

Преимущества:

Прочность и износостойкость: выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.

Легкость в уходе: быстро сохнет, не мнется, подходит для машинной стирки.

Элегантный дизайн: классический стиль подходит для любых мероприятий – от повседневных обедов до торжественных банкетов.

Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать скатерть под интерьер и размер столов.

Индивидуальный пошив: доступно изготовление по вашим параметрам (уточняйте у менеджера).

Цвет скатерти может быть любым.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина2200 мм
  • Высота3100 мм
  • Материалгабардин
  • ФормаПрямоугольная
  • Фактура тканиБез рисунка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

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Индивидуальный заказ

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