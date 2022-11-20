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Скатерть Сатин - фото 1

Скатерть Сатин

14 оценок
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Скатерть Сатин - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Скатерть Сатин - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Скатерть Сатин - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Скатерть Сатин - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Скатерть Сатин - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Скатерть Сатин - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Скатерть Сатин - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Скатерть Сатин - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Скатерть Сатин - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Скатерть Сатин - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Скатерть Сатин - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Скатерть Сатин - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Скатерть Сатин - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Скатерть Сатин - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Скатерть Сатин - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
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Характеристики товара

Описание

Плотность: 270 г/м2

Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер

Скатерти можно сшить любого размера.

Цены уточняйте у менеджера.


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Варианты размеров

Размер см Оптовая цена руб
145х145 см 510
145х195 см 1220
145х235 см 1390
170х170 см 2020
180х180 см 2120
190х190 см 2230
200х200 см 2330
210х210 см 2430
250х250 см 2860
D170 см 1870
D180 см 2020
D200 см 2220
D210 см 2320
D250 см 2730
D280 см 3050
Сделаем любую скатерть на заказ

Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ
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