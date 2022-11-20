Характеристики товара
Описание
Плотность: 270 г/м2
Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер
Скатерти можно сшить любого размера.
Цены уточняйте у менеджера.
Плотность: 270 г/м2
Состав: 50% хлопок, 50% полиэстер
Скатерти можно сшить любого размера.
Цены уточняйте у менеджера.
|Размер см
|Оптовая цена руб
|145х145 см
|510
|145х195 см
|1220
|145х235 см
|1390
|170х170 см
|2020
|180х180 см
|2120
|190х190 см
|2230
|200х200 см
|2330
|210х210 см
|2430
|250х250 см
|2860
|D170 см
|1870
|D180 см
|2020
|D200 см
|2220
|D210 см
|2320
|D250 см
|2730
|D280 см
|3050
Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
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