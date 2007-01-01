Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Скатерть круглая, D3300, габардин белый, произведённого компанией ChiedoCover
Скатерть круглая, D3300, габардин белый
15 оценок
2 590
Скатерть круглая, D3300, габардин белый - фото 1Скатерть круглая, D3300, габардин белый - фото 2Скатерть круглая, D3300, габардин белый - фото 3Скатерть круглая, D3300, габардин белый - фото 4

Артикул: CH-079-716
Основные характеристики
  • Диаметр3300 мм
  • Материалгабардин
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая
Все характеристики
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Скатерть для HoReCa – идеальное решение для ресторанов, кафе, отелей и банкетных залов. Изготовлена из прочной ткани, устойчивой к выцветанию, усадке и истиранию, что обеспечивает долговечность даже при интенсивном использовании.

Преимущества:
Прочность и износостойкость: выдерживает многократные стирки, сохраняя первоначальный вид.
Легкость в уходе: быстро сохнет, не мнется, подходит для машинной стирки.
Элегантный дизайн: классический стиль подходит для любых мероприятий – от повседневных обедов до торжественных банкетов.
Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать скатерть под интерьер и размер столов.
Индивидуальный пошив: доступно изготовление по вашим параметрам (уточняйте у менеджера).

Цена зависит от размера скатерти

Габардин - плотная гладкокрашеная ткань полотняного переплетения с матовой поверхностью. Обладает несминаемостью и износостойкостью, вместе с тем на ощупь мягкая и легкая. Габардин очень практичный: легок в раскрое и шитье, образует мягкие красивые драпировки и отлично держит форму изделия, прост в уходе

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Диаметр3300 мм
  • Материалгабардин
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая
  • Фактура тканиБез рисунка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ткань Размер см Стачной шов Оптовая цена руб
Габардин D 170 есть 1270
Габардин D 180 есть 1380
Габардин D 200 есть 1640
Габардин D 210 есть 1710
Габардин D 250 есть 2080
Габардин D 280 есть 2300
Габардин D 300 есть 2520
Габардин D 330 есть 3510
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Каждая единица помещается в индивидуальную защитную упаковку. Далее аккуратно пакуется в коробку, которая запечатывается брендированным скотчем.

Сделаем любую скатерть на заказ

Изготовим скатерть под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

