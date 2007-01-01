Складные каркасы столов
Каркас "Лидер 1"
Металлический каркас "Лидер 2"
Каркас "Лидер 3"
Каркас стола "Лидер 1", белый
Каркас стола "Лидер 1", серебро
Каркас стола "Лидер 1", шампань
Каркас стола "Лидер 1", золотой
Каркас стола "Лидер 3", золотой
Каркас стола "Лидер 3", шампань
Каркас стола "Лидер 3", серебро
Каркас стола "Лидер 3", белый
Металлический каркас стола "Лидер 2", серебро
Металлический каркас стола "Лидер 2", шампань
Металлический каркас стола "Лидер 2", золотой
Металлический каркас стола "Лидер 2", белый