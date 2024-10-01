В наличии 1000 шт.

В наличии 1000 шт.

Украшения для коктейлей «Пьюр» на шпажках сталь нержавеющая, глянцевая

170 ₽

Украшения для коктейлей «Солар» на шпажках в форме фламинго сталь нержавеющая, медный

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