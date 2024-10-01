Украшения для коктейлей «Пьюр» на шпажках сталь нержавеющая, глянцевая
Украшения для коктейлей «Солар» на шпажках в форме фламинго сталь нержавеющая, медный
Украшения для коктейлей «Оникс» на шпажках в форме черепа сталь нержавеющая, металлический
Мешалки для коктейлей «Афродита» полистирол, разноцветные
Мешалки для коктейлей «Весло» полистирол, разноцветные
Мешалки для коктейлей «Жираф» полистирол, разноцветные
Украшения для коктейлей «Обезьянка» полистирол, разноцветный
Мешалки для коктейлей «Тропикана» полистирол, разноцветные
Мешалки для коктейлей «Пальма» полистирол, разноцветный
Мешалки для коктейлей «Весло» полистирол, прозрачный