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Мешалки для коктейлей «Весло» полистирол, прозрачный - фото 1

Мешалки для коктейлей «Весло» полистирол, прозрачный

Артикул: CH-058-317
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - полистирол

В упаковке 50 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина195 мм
  • Вес0,128 кг
  • Цветпрозрачный

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