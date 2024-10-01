Характеристики товара
Описание
Материал - Полистирол
В упаковке 100 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина150 мм
- Вес0,258 кг
- Цветразноцветный
Материал - Полистирол
В упаковке 100 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для колки льда «Хандзо Айс Катана» сталь нержавеющая, дерево, серебристый, бежевый
Нож кухонный «Когараси» сталь нержавеющая, дерево
Миска поликарбонат 322мл
Тарелка «Эрбосо Реативо»
Лопата для пиццы «Элис» анодированный алюминий, черный
Органайзер барный, дуб, деревянный
Нож столовый «Нова бэйсик», длина 222мм
Мисосупница пластик, черная
Нож для хлеба «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен
Венчик «Проотель 400», сталь нержавеющая, нейлон
Украшения для коктейлей «Пьюр» на шпажках сталь нержавеющая, глянцевая
Украшения для коктейлей «Солар» на шпажках в форме фламинго сталь нержавеющая, медный
Украшения для коктейлей «Оникс» на шпажках в форме черепа сталь нержавеющая, металлический
Мешалки для коктейлей «Весло» полистирол, разноцветные
Мешалки для коктейлей «Жираф» полистирол, разноцветные
Украшения для коктейлей «Обезьянка» полистирол, разноцветный
Мешалки для коктейлей «Тропикана» полистирол, разноцветные