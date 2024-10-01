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Украшения для коктейлей «Оникс» на шпажках в форме черепа сталь нержавеющая, металлический - фото 1Украшения для коктейлей «Оникс» на шпажках в форме черепа сталь нержавеющая, металлический - фото 2Украшения для коктейлей «Оникс» на шпажках в форме черепа сталь нержавеющая, металлический - фото 3Украшения для коктейлей «Оникс» на шпажках в форме черепа сталь нержавеющая, металлический - фото 4

Украшения для коктейлей «Оникс» на шпажках в форме черепа сталь нержавеющая, металлический

Артикул: CH-058-310
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина112 мм
  • Вес0,011 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

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