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Мешалки для коктейлей «Пальма» полистирол, разноцветный - фото 1

Мешалки для коктейлей «Пальма» полистирол, разноцветный

Артикул: CH-058-324
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - Полистирол

В упаковке 100 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина180 мм
  • Вес0,386 кг
  • Цветразноцветный

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