Характеристики товара
Описание
Материал - полистирол
В упаковке 100 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина20 мм
- Ширина10 мм
- Вес0,104 кг
- Цветразноцветный
Материал - полистирол
В упаковке 100 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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