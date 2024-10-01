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Украшения для коктейлей «Обезьянка» полистирол, разноцветный - фото 1

Украшения для коктейлей «Обезьянка» полистирол, разноцветный

Артикул: CH-058-319
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Материал - полистирол

В упаковке 100 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина20 мм
  • Ширина10 мм
  • Вес0,104 кг
  • Цветразноцветный

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