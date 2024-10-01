Характеристики товара
Описание
Материал - полистирол
В упаковке 50 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина195 мм
- Вес0,128 кг
- Цветразноцветный
Материал - полистирол
В упаковке 50 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдце «Пати»
Нож для стейка, длина 115мм
Бокал для вина «Банкет», хрустальное стекло
Тарелка «Рокалео Грэй»
Экран для приготовления пиццы алюминиевый, металлический
Сотейник, сталь нержавеющая, 2л
Тарелка «Пати», диаметр 200мм
Блюдо сервировочное «Крушиал Дэт»
Вилка для рыбы «Ансер» сталь нержавеющая
Шейкер американский «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный
Украшения для коктейлей «Пьюр» на шпажках сталь нержавеющая, глянцевая
Украшения для коктейлей «Солар» на шпажках в форме фламинго сталь нержавеющая, медный
Мешалки для коктейлей «Афродита» полистирол, разноцветные
Украшения для коктейлей «Оникс» на шпажках в форме черепа сталь нержавеющая, металлический
Мешалки для коктейлей «Жираф» полистирол, разноцветные
Мешалки для коктейлей «Весло» полистирол, прозрачный
Мешалки для коктейлей «Пальма» полистирол, разноцветный