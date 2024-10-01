Характеристики товара
Описание
Серия коктейльных украшений на шпажках «Пьюр» – это стильная сервировка стола и создание праздничной атмосферу у себя дома. Коктейльные палочки сделаны из нержавеющей стали, они не деформируются и не теряют свой первоначальный вид при долгой эксплуатации. Шпажка имеет глянцевое покрытие, которое не тускнеет и не облазит. Длина шпажки 108 мм, а ширина 8 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина108 мм
- Ширина8 мм
- Вес0,004 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный