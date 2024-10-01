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Украшения для коктейлей «Пьюр» на шпажках сталь нержавеющая, глянцевая - фото 1

Украшения для коктейлей «Пьюр» на шпажках сталь нержавеющая, глянцевая

Артикул: CH-058-304
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Серия коктейльных украшений на шпажках «‎Пьюр»‎ – это стильная сервировка стола и создание праздничной атмосферу у себя дома. Коктейльные палочки сделаны из нержавеющей стали, они не деформируются и не теряют свой первоначальный вид при долгой эксплуатации. Шпажка имеет глянцевое покрытие, которое не тускнеет и не облазит. Длина шпажки 108 мм, а ширина 8 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина108 мм
  • Ширина8 мм
  • Вес0,004 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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