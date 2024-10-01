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Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,3 л, металлический - фото 1Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,3 л, металлический - фото 2

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,3 л, металлический

Артикул: CH-063-117
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 6 штук.

Элегантное ведерко «Проотель» из металла создано для стильной подачи шампанского. Серебряный оттенок и встроенные ручки-кольца придают изделию изысканный вид. Емкость ведра составляет 4,3 литра, вмещает бутылку шампанского и достаточное количество льда. Диаметр верхней части – 22 см, нижней – 14 см, а высота равна 22 см. Ведерко таких размеров отлично справляется с задачей охлаждения напитков.


Изделие изготовлено из нержавеющей стали. Прочный металлический корпус, в отличие от пластика, обеспечивает надежную защиту содержимого и длительное сохранение температуры. Удобные ручки позволяют легко переносить емкость, даже когда она наполнена.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота220 мм
  • Диаметр220/140 мм
  • Вес0,504 кг
  • Объем4,3 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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