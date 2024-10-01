Характеристики товара
Описание
В упаковке 6 штук.
Элегантное ведерко «Проотель» из металла создано для стильной подачи шампанского. Серебряный оттенок и встроенные ручки-кольца придают изделию изысканный вид. Емкость ведра составляет 4,3 литра, вмещает бутылку шампанского и достаточное количество льда. Диаметр верхней части – 22 см, нижней – 14 см, а высота равна 22 см. Ведерко таких размеров отлично справляется с задачей охлаждения напитков.
Изделие изготовлено из нержавеющей стали. Прочный металлический корпус, в отличие от пластика, обеспечивает надежную защиту содержимого и длительное сохранение температуры. Удобные ручки позволяют легко переносить емкость, даже когда она наполнена.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота220 мм
- Диаметр220/140 мм
- Вес0,504 кг
- Объем4,3 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт