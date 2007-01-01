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Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,4 л металлический - фото 1

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,4 л металлический

Артикул: CH-063-111
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 штуки.

Стильное изделие для охлаждения и подачи шампанского – ведро объемом 4,4 литра из металла. В таком ведерке также подают игристые вина и другие напитки. Диаметр изделия составляет 21 см (вверху) и 14 см (внизу), высота – 21 см, а ширина – 21,5 см. Прочный материал – нержавеющая сталь – гарантирует сохранение температуры на длительное время.


Ведро «Проотель» привлекает внимание своей зеркально-полированной серебряной поверхностью. Облик дополнен стильными ручками в форме колец. Такой дизайн ассоциируется с посудой высокого класса. Ведерко «Проотель» украсит сервировку стола и позволит элегантно преподнести шампанское.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина215 мм
  • Высота210 мм
  • Диаметр210/140 мм
  • Вес0,458 кг
  • Объем4,4 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,4 л металлический
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,4 л металлический
от 1 930
В корзине

С этим товаром покупают