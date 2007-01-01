Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 штуки.
Стильное изделие для охлаждения и подачи шампанского – ведро объемом 4,4 литра из металла. В таком ведерке также подают игристые вина и другие напитки. Диаметр изделия составляет 21 см (вверху) и 14 см (внизу), высота – 21 см, а ширина – 21,5 см. Прочный материал – нержавеющая сталь – гарантирует сохранение температуры на длительное время.
Ведро «Проотель» привлекает внимание своей зеркально-полированной серебряной поверхностью. Облик дополнен стильными ручками в форме колец. Такой дизайн ассоциируется с посудой высокого класса. Ведерко «Проотель» украсит сервировку стола и позволит элегантно преподнести шампанское.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина215 мм
- Высота210 мм
- Диаметр210/140 мм
- Вес0,458 кг
- Объем4,4 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт
- Изделия стопируютсяНет