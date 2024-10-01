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Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4 л, металлический - фото 1

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4 л, металлический

Артикул: CH-063-137
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина215 мм
  • Высота210 мм
  • Диаметр200/140 мм
  • Вес0,77 кг
  • Объем4 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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