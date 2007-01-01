Венские барные стулья

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Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
6 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул-кресло Венское Классик Барное, без подушки
Настоящее фото товара Барный стул Медальон, произведённого компанией ChiedoCover
17 790 ₽
Оптовая цена
4.9
Барный стул Медальон
Настоящее фото товара Стул Цезарь-б, произведённого компанией ChiedoCover
16 450 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Цезарь-б
Настоящее фото товара Стул Цезарь Б Антик, бежевый кожзам, произведённого компанией ChiedoCover
18 450 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Цезарь Б Антик, бежевый кожзам
Настоящее фото товара Стул барный Terra молочно-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул барный Terra молочно-коричневый
Настоящее фото товара Стул барный Terra кремовый капучино, произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул барный Terra кремовый капучино
Настоящее фото товара Стул барный Mirakl кремовый капучино, произведённого компанией ChiedoCover
7 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул барный Mirakl кремовый капучино
Настоящее фото товара Стул Ницца барный, произведённого компанией ChiedoCover
11 190 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул Ницца барный
Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, произведённого компанией ChiedoCover
5 190 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул-кресло Венское Классик
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Стул-кресло Венское Классик, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
4 690 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул-кресло Венское Классик, без подушки
Настоящее фото товара Стул-кресло Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
4 990 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул-кресло Кантри, без подушки
Настоящее фото товара Стул Кантри, произведённого компанией ChiedoCover
5 390 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул Кантри
Настоящее фото товара Стул Кантри, без подушки, произведённого компанией ChiedoCover
4 590 ₽
Оптовая цена
5
Стул Кантри, без подушки
Настоящее фото товара Стул-кресло Кантри-М, произведённого компанией ChiedoCover
5 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул-кресло Кантри-М
Настоящее фото товара Полубарный стул Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
16 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Полубарный стул Версаль
Настоящее фото товара Барный стул Базель, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.2
Барный стул Базель
Настоящее фото товара Барный стул Итальяно, произведённого компанией ChiedoCover
57 990 ₽
Оптовая цена
4.2
Барный стул Итальяно
Настоящее фото товара Полубарное полукресло Версаль, произведённого компанией ChiedoCover
17 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Полубарное полукресло Версаль
Цены скоро вырастут!Заморозить цену!
Настоящее фото товара Барный стул Монреал, произведённого компанией ChiedoCover
10 390 ₽
Оптовая цена
4.1
Барный стул Монреал
Настоящее фото товара Барный стул Монако, произведённого компанией ChiedoCover
10 890 ₽
Оптовая цена
4.5
Барный стул Монако
Настоящее фото товара Барный стул крутящийся венге/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 790 ₽
Оптовая цена
4.8
Барный стул крутящийся венге/ черный
Настоящее фото товара Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Барный стул крутящийся бежевый/ светло-серый
Настоящее фото товара Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Барный стул крутящийся черный/ светло-коричневый
Настоящее фото товара Барный стул крутящийся черный/ коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
8 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Барный стул крутящийся черный/ коричневый
Настоящее фото товара Барный стул 9292, произведённого компанией ChiedoCover
8 390 ₽
Оптовая цена
4.3
Барный стул 9292
Настоящее фото товара Барный стул 9393, произведённого компанией ChiedoCover
9 990 ₽
Оптовая цена
4.9
Барный стул 9393
Настоящее фото товара Барный стул 9090, произведённого компанией ChiedoCover
9 290 ₽
Оптовая цена
4.8
Барный стул 9090
Доставкаот 2 дней по России и СНГ
Настоящее фото товара Барный стул BST-788 FAN, произведённого компанией ChiedoCover
14 590 ₽
Оптовая цена
4.6
Барный стул BST-788 FAN
Настоящее фото товара Стул Барный Эллис жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
8 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Барный Эллис жёлтый
Настоящее фото товара Стул барный Andrea, произведённого компанией ChiedoCover
15 890 ₽
Оптовая цена
4.2
Стул барный Andrea
Настоящее фото товара Барный стул Salon молочный, произведённого компанией ChiedoCover
9 190 ₽
Оптовая цена
4.4
Барный стул Salon молочный
Настоящее фото товара Барный стул Salon черный, произведённого компанией ChiedoCover
8 890 ₽
Оптовая цена
4.1
Барный стул Salon черный
Настоящее фото товара Барный стул BST-165, произведённого компанией ChiedoCover
11 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Барный стул BST-165
Настоящее фото товара Венский стул B-165, произведённого компанией ChiedoCover
10 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Венский стул B-165
Настоящее фото товара Стул Эден-Б, барный с овальной мягкой спинкой из дерева, произведённого компанией ChiedoCover
22 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Эден-Б, барный с овальной мягкой спинкой из дерева
Настоящее фото товара Стул Эден-ПБ, полубарный с овальной мягкой спинкой из дерева, произведённого компанией ChiedoCover
22 990 ₽
Оптовая цена
5
Стул Эден-ПБ, полубарный с овальной мягкой спинкой из дерева
Настоящее фото товара Стул барный Ува S белый/ береза с эффектом, произведённого компанией ChiedoCover
30 590 ₽
Оптовая цена
4.4
Стул барный Ува S белый/ береза с эффектом
Настоящее фото товара Стул барный Ува S, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
30 590 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул барный Ува S, венге/ бежевый
Настоящее фото товара Стул барный Ува L, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
17 390 ₽
Оптовая цена
4.5
Стул барный Ува L, венге/ бежевый
Настоящее фото товара Стул барный Ува L, произведённого компанией ChiedoCover
17 390 ₽
Оптовая цена
5
Стул барный Ува L
Низкие ценыИ скидки каждый день!
Настоящее фото товара Стул барный Ува L, коричневый/ шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
17 390 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул барный Ува L, коричневый/ шоколад
Настоящее фото товара Стул барный Ува S какао/ венге, произведённого компанией ChiedoCover
26 790 ₽
Оптовая цена
4.1
Стул барный Ува S какао/ венге
Настоящее фото товара Стул барный Ува S, серый/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
30 590 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул барный Ува S, серый/ бежевый
Настоящее фото товара Стул барный Ува L, орех/ синий, произведённого компанией ChiedoCover
Новинка
19 090 ₽
Оптовая цена
4.8
Стул барный Ува L, орех/ синий

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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