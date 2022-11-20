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Барный табурет BST-9739/61

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Барный стул BST-165

Характеристики товара

Описание

Барный стул деревянный. Массив бука. тонировка на выбор.

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Основные характеристики

  • Вес3.4 кг
  • Материалдерево
  • Страна изготовленияПольша

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