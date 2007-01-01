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Настоящее фото товара Барный табурет Шанци, произведённого компанией ChiedoCover
Барный табурет Шанци
32 оценки
13 490
Товар в корзине. Перейти
Барный табурет Шанци - фото 1Барный табурет Шанци - фото 2

Барный табурет Шанци

Артикул: CH-025-742
32 оценки
Основные характеристики
  • Глубина370 мм
  • Высота780 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Глубина370 мм
  • Высота780 мм
  • Материал каркасадерево
  • Цветкоричневый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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