Характеристики товара
Описание
Барный стул деревянный. Массив бука. тонировка на выбор.
Основные характеристики
- Высота1090 мм
- Высота до сиденья740 мм
- Ширина430 мм
- Глубина520 мм
- Вес4.1 кг
- Материалдерево
- Страна изготовленияПольша
Барный стул деревянный. Массив бука. тонировка на выбор.
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