1 120 ₽ 6

1 190 ₽

Доска для пиццы бук, деревянная

10

В наличии 50 шт.

2 810 ₽ 10

3 100 ₽

Доска для подачи светлый дуб

14

В наличии 48 шт.

1 330 ₽ 5

1 390 ₽

Доска для пиццы из бука

11

В наличии 46 шт.

1 130 ₽ 6

1 190 ₽

Доска для пиццы бук

8

В наличии 150 шт.

2 200 ₽ 4

2 290 ₽

Доска для подачи дуб, светлое дерево

5

В наличии 18 шт.

1 530 ₽ 4

1 590 ₽

Доска для пиццы, бук

12

В наличии 6 шт.

890 ₽ 2

900 ₽

Доска для подачи пластик, деревянная

6

В наличии 96 шт.

840 ₽ 7

900 ₽

Доска для подачи пластик

7

В наличии 180 шт.

1 790 ₽

Доска для пиццы бук, деревянный

12

В наличии 50 шт.

1 510 ₽ 6

1 590 ₽

Доска для пиццы из бука, деревянный

11

В наличии 60 шт.

1 270 ₽ 2

1 290 ₽

Доска для пиццы из бука, деревянная

10

В наличии 13 шт.

1 460 ₽ 3

1 490 ₽

Доска для подачи с ручкой бук, светлое дерево

10

В наличии 15 шт.

2 810 ₽ 10

3 100 ₽

Доска для подачи темный дуб

6

В наличии 15 шт.

Доставка

от 2 дней по России и СНГ

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2 200 ₽ 4

2 290 ₽

Доска для подачи из дуба, черный

12

В наличии 26 шт.

2 410 ₽ 7

2 590 ₽

Доска для подачи дуб, черная

11

В наличии 10 шт.

1 490 ₽ 7

1 590 ₽

Доска для пиццы без выемки дуб

6

В наличии

2 410 ₽ 7

2 590 ₽

Доска для подачи с узором дуб, светлое и темное дерево

15

В наличии 8 шт.

2 730 ₽ 6

2 890 ₽

Доска для пиццы дуб, коричневый

15

В наличии 16 шт.

2 410 ₽ 7

2 590 ₽

Доска для подачи с декором дуб, коричневый

15

В наличии 23 шт.

2 420 ₽ 7

2 590 ₽

Доска для подачи круглая с ручкой дуб

13

В наличии 30 шт.

1 900 ₽ 5

2 000 ₽

Доска для подачи дуб, темное дерево

15

В наличии 15 шт.

2 860 ₽ 8

3 100 ₽

Доска для подачи дуб, темно-коричневый

13

В наличии 6 шт.

2 200 ₽ 4

2 290 ₽

Доска для подачи круглая с выемкой дуб

14

В наличии 1 шт.

5 380 ₽ 8

5 790 ₽

Подставка для блюда «Базальт» бамбук

8

В наличии 3 шт.

1 880 ₽ 6

2 000 ₽

Доска для подачи «Вода» темный, светлый дуб

12

В наличии 1 шт.

1 940 ₽ 8

2 090 ₽

Доска для подачи дуб, черный

12

В наличии 49 шт.

2 040 ₽ 7

2 190 ₽

Доска для подачи прямоугольная без ручки дуб

15

В наличии 33 шт.

2 040 ₽ 7

2 190 ₽

Доска для подачи дуб, коричневый

14

В наличии 22 шт.

2 040 ₽ 7

2 190 ₽

Доска для подачи, дуб

6

В наличии

2 040 ₽ 7

2 190 ₽

Доска для подачи дуб, деревянная

12

В наличии 44 шт.

1 900 ₽ 10

2 090 ₽

Доска для подачи дуб, деревянный

6

В наличии

1 950 ₽ 3

2 000 ₽

Доска для подачи из дуба, деревянная

8

В наличии 7 шт.

2 980 ₽ 7

3 190 ₽

Доска для подачи из дуба, черная

9

В наличии 29 шт.

2 980 ₽ 7

3 190 ₽

Доска для подачи дуб, темно- коричневый

10

В наличии 28 шт.

2 980 ₽ 7

3 190 ₽

Доска для подачи дуб, черный дуб

9

В наличии

1 960 ₽ 7

2 090 ₽

Доска для подачи из дуба, темно - коричневый

11

В наличии 69 шт.

2 410 ₽ 7

2 590 ₽

Доска для подачи дуб, черная, коричневая

7

В наличии 25 шт.

2 840 ₽ 9

3 100 ₽

Доска для подачи из дуба, темное дерево

12

В наличии 5 шт.

2 750 ₽ 5

2 890 ₽

Доска для подачи дуб, деревянный, черный дуб

12

В наличии 26 шт.

2 410 ₽ 7

2 590 ₽

Доска для подачи прямоугольная с ручкой из дуба

8

В наличии 15 шт.

2 410 ₽ 7

2 590 ₽

Доска для подачи из дуба, коричневая, черная

15

В наличии 20 шт.

2 690 ₽ 7

2 890 ₽

Доска для подачи «Фобос» керамика, черный

9

В наличии

2 690 ₽ 4

2 790 ₽

Подставка для блюда «Базальт» акация

11

В наличии 32 шт.

6 620 ₽ 8

7 190 ₽

Ящик для хлеба дуб, коричневый

12

В наличии 13 шт.

2 410 ₽ 7

2 590 ₽

Доска для подачи прямоугольная с ручкой дуб

5

В наличии 24 шт.

1 970 ₽ 6

2 090 ₽

Поднос для подачи дуб

12

В наличии 25 шт.

4 720 ₽ 8

5 090 ₽

Ящик для подачи прямоугольный с бортом, дуб

6

В наличии 13 шт.

29 110 ₽ 10

31 990 ₽

Ящик-трансформер из трех частей дуб

9

В наличии 6 шт.

3 090 ₽ 7

3 290 ₽

Ящик для подачи прямоугольный с бортом светлый дуб, деревянный

12

В наличии 26 шт.

1 190 ₽

Доска для подачи «Шот Холдер» на 4 стопки дерево, светло-бежевый

6

В наличии 93 шт.

1 290 ₽

Доска для подачи «Шот Холдер» на 6 стопок дерево, светло-бежевый

10

В наличии 25 шт.

1 950 ₽ 7

2 090 ₽

Доска для подачи дуб

8

В наличии 1 шт.

5 000 ₽ 8

5 390 ₽

Подставка для блюда для стейка, бамбук

13

В наличии 25 шт.

1 830 ₽ 9

2 000 ₽

Поднос для подачи бук, дерево

5

В наличии 25 шт.

2 390 ₽ 5

2 490 ₽

Поднос, бамбук

8

В наличии 25 шт.

1 700 ₽

Поднос для подачи бук, деревянный

10

В наличии 3 шт.

4 810 ₽ 10

5 300 ₽

Ящик для подачи дуб, коричневый

8

В наличии 11 шт.

1 770 ₽ 2

1 790 ₽

Поднос для подачи пластик, белый, серый

6