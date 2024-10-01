Ящики и доски для подачи

Ящики и доски

Ящики и доски

103 товара
Бумага

Бумага

10 товаров
Подставки для яиц

Подставки для яиц

14 товаров
Распродажа
Фотография товара Доска для пиццы бук, деревянная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для пиццы бук, деревянная , произведённого компанией ChiedoCover
1 1206
1 190 ₽

Доска для пиццы бук, деревянная

10
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи светлый дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи светлый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 81010
3 100 ₽

Доска для подачи светлый дуб

14
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для пиццы из бука, произведённого компанией ChiedoCover
1 3305
1 390 ₽

Доска для пиццы из бука

11
В наличии 46 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для пиццы бук, произведённого компанией ChiedoCover
1 1306
1 190 ₽

Доска для пиццы бук

8
В наличии 150 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
2 2004
2 290 ₽

Доска для подачи дуб, светлое дерево

5
В наличии 18 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для пиццы, бук , произведённого компанией ChiedoCover
1 5304
1 590 ₽

Доска для пиццы, бук

12
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи пластик, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
8902
900 ₽

Доска для подачи пластик, деревянная

6
В наличии 96 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи пластик, произведённого компанией ChiedoCover
8407
900 ₽

Доска для подачи пластик

7
В наличии 180 шт.
Настоящее фото товара Доска для пиццы бук, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
1 790

Доска для пиццы бук, деревянный

12
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для пиццы из бука, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
1 5106
1 590 ₽

Доска для пиццы из бука, деревянный

11
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для пиццы из бука, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
1 2702
1 290 ₽

Доска для пиццы из бука, деревянная

10
В наличии 13 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи с ручкой бук, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
1 4603
1 490 ₽

Доска для подачи с ручкой бук, светлое дерево

10
В наличии 15 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи темный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи темный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 81010
3 100 ₽

Доска для подачи темный дуб

6
В наличии 15 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 2004
2 290 ₽

Доска для подачи из дуба, черный

12
В наличии 26 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 4107
2 590 ₽

Доска для подачи дуб, черная

11
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для пиццы без выемки дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для пиццы без выемки дуб, произведённого компанией ChiedoCover
1 4907
1 590 ₽

Доска для пиццы без выемки дуб

6
В наличии
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи с узором дуб, светлое и темное дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи с узором дуб, светлое и темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
2 4107
2 590 ₽

Доска для подачи с узором дуб, светлое и темное дерево

15
В наличии 8 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для пиццы дуб, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
2 7306
2 890 ₽

Доска для пиццы дуб, коричневый

15
В наличии 16 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи с декором дуб, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 4107
2 590 ₽

Доска для подачи с декором дуб, коричневый

15
В наличии 23 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи круглая с ручкой дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 4207
2 590 ₽

Доска для подачи круглая с ручкой дуб

13
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
1 9005
2 000 ₽

Доска для подачи дуб, темное дерево

15
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, темно-коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
2 8608
3 100 ₽

Доска для подачи дуб, темно-коричневый

13
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи круглая с выемкой дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи круглая с выемкой дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 2004
2 290 ₽

Доска для подачи круглая с выемкой дуб

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Подставка для блюда «Базальт» бамбук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для блюда «Базальт» бамбук , произведённого компанией ChiedoCover
5 3808
5 790 ₽

Подставка для блюда «Базальт» бамбук

8
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи «Вода» темный, светлый дуб, произведённого компанией ChiedoCover
1 8806
2 000 ₽

Доска для подачи «Вода» темный, светлый дуб

12
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, черный, произведённого компанией ChiedoCover
1 9408
2 090 ₽

Доска для подачи дуб, черный

12
В наличии 49 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи прямоугольная без ручки дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 0407
2 190 ₽

Доска для подачи прямоугольная без ручки дуб

15
В наличии 33 шт.
Мягкая мебель
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
2 0407
2 190 ₽

Доска для подачи дуб, коричневый

14
В наличии 22 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи, дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 0407
2 190 ₽

Доска для подачи, дуб

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
2 0407
2 190 ₽

Доска для подачи дуб, деревянная

12
В наличии 44 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
1 90010
2 090 ₽

Доска для подачи дуб, деревянный

6
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, деревянная, произведённого компанией ChiedoCover
1 9503
2 000 ₽

Доска для подачи из дуба, деревянная

8
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 9807
3 190 ₽

Доска для подачи из дуба, черная

9
В наличии 29 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, темно- коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
2 9807
3 190 ₽

Доска для подачи дуб, темно- коричневый

10
В наличии 28 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, черный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 9807
3 190 ₽

Доска для подачи дуб, черный дуб

9
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, темно - коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
1 9607
2 090 ₽

Доска для подачи из дуба, темно - коричневый

11
В наличии 69 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, черная, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
2 4107
2 590 ₽

Доска для подачи дуб, черная, коричневая

7
В наличии 25 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
2 8409
3 100 ₽

Доска для подачи из дуба, темное дерево

12
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи дуб, деревянный, черный дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, деревянный, черный дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 7505
2 890 ₽

Доска для подачи дуб, деревянный, черный дуб

12
В наличии 26 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи прямоугольная с ручкой из дуба, произведённого компанией ChiedoCover
2 4107
2 590 ₽

Доска для подачи прямоугольная с ручкой из дуба

8
В наличии 15 шт.
Белая мебель
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, коричневая, черная, произведённого компанией ChiedoCover
2 4107
2 590 ₽

Доска для подачи из дуба, коричневая, черная

15
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи «Фобос» керамика, черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 6907
2 890 ₽

Доска для подачи «Фобос» керамика, черный

9
В наличии
Распродажа
Фотография товара Подставка для блюда «Базальт» акация от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для блюда «Базальт» акация, произведённого компанией ChiedoCover
2 6904
2 790 ₽

Подставка для блюда «Базальт» акация

11
В наличии 32 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для хлеба дуб, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
6 6208
7 190 ₽

Ящик для хлеба дуб, коричневый

12
В наличии 13 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи прямоугольная с ручкой дуб, произведённого компанией ChiedoCover
2 4107
2 590 ₽

Доска для подачи прямоугольная с ручкой дуб

5
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Поднос для подачи дуб, произведённого компанией ChiedoCover
1 9706
2 090 ₽

Поднос для подачи дуб

12
В наличии 25 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи прямоугольный с бортом, дуб, произведённого компанией ChiedoCover
4 7208
5 090 ₽

Ящик для подачи прямоугольный с бортом, дуб

6
В наличии 13 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик-трансформер из трех частей дуб, произведённого компанией ChiedoCover
29 11010
31 990 ₽

Ящик-трансформер из трех частей дуб

9
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи прямоугольный с бортом светлый дуб, деревянный , произведённого компанией ChiedoCover
3 0907
3 290 ₽

Ящик для подачи прямоугольный с бортом светлый дуб, деревянный

12
В наличии 26 шт.
Фотография товара Доска для подачи «Шот Холдер» на 4 стопки дерево, светло-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи «Шот Холдер» на 4 стопки дерево, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 190

Доска для подачи «Шот Холдер» на 4 стопки дерево, светло-бежевый

6
В наличии 93 шт.
Настоящее фото товара Доска для подачи «Шот Холдер» на 6 стопок дерево, светло-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
1 290

Доска для подачи «Шот Холдер» на 6 стопок дерево, светло-бежевый

10
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, произведённого компанией ChiedoCover
1 9507
2 090 ₽

Доска для подачи дуб

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Подставка для блюда для стейка, бамбук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка для блюда для стейка, бамбук , произведённого компанией ChiedoCover
5 0008
5 390 ₽

Подставка для блюда для стейка, бамбук

13
В наличии 25 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Поднос для подачи бук, дерево, произведённого компанией ChiedoCover
1 8309
2 000 ₽

Поднос для подачи бук, дерево

5
В наличии 25 шт.
Распродажа
Фотография товара Поднос, бамбук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Поднос, бамбук , произведённого компанией ChiedoCover
2 3905
2 490 ₽

Поднос, бамбук

8
В наличии 25 шт.
Настоящее фото товара Поднос для подачи бук, деревянный , произведённого компанией ChiedoCover
1 700

Поднос для подачи бук, деревянный

10
В наличии 3 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи дуб, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 81010
5 300 ₽

Ящик для подачи дуб, коричневый

8
В наличии 11 шт.
Распродажа
Фотография товара Поднос для подачи пластик, белый, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Поднос для подачи пластик, белый, серый, произведённого компанией ChiedoCover
1 7702
1 790 ₽

Поднос для подачи пластик, белый, серый

6
В наличии 4 шт.
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