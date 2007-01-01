Каркасы из алюминия прочно обосновались на рынке банкетной мебели. Широко известно, что алюминий обладает беспрецедентной прочностью, но почему его популярность возрастает, и все больше людей делают свой выбор в пользу каркасов из алюминия?
1. Легкий вес
Алюминиевые стулья легко передвигать с места на место, переносить и транспортировать. Что удобно при проведении банкетов и других мероприятий, требующих постоянной смены расстановки и рассадки гостей.
2. Стойкость к коррозии
Одним из самых важных качеств алюминия является его исключительно высокая стойкость к коррозии, то есть к разрушению металла под влиянием окружающей среды. Это можно объяснить способностью пассивироваться во многих агрессивных средах.
3. Невосприимчивость к перепадам температуры
Алюминиевые столы и стулья не подвергается воздействию перепадов температуры, соответственно становится возможной круглогодичная эксплуатация.
4. Удобная транспортировка
Стулья на алюминиевом каркасе мобильны, благодаря незначительному весу и возможности стропировки
5. Стойкость к механическому воздействию
Алюминиевый каркас обладает особой прочностью и стойкостью к механическим повреждениям, что обеспечивает долговечность стульев. Спустя долгие годы эксплуатации, мебель из алюминия не утратит свой презентабельный вид.
6. Устойчивость к повышенной влажности
Физические свойства алюминиевого каркаса обеспечивают возможность разместить в любом месте: в различных климатических условиях, в помещениях с разной влажностью и т.д. Алюминиевые стулья – это отличный вариант для уличных кафе и открытых заведений ( вблизи моря, водоемов)
7. Устойчивость к воздействию ветра и солнечных лучей
Противостоит природному воздействию и атмосферным осадкам. Устойчивость, присущая мебели из алюминия, превосходит аналогичные качества металлической мебели.
8. Отсутствие деформации
Характеристики алюминия и свойственная ему прочность позволяют каркасу из алюминия сохранять свой первоначальный вид и не искажать свою форму.
9. Надежность
При значительно меньшем весе по сравнению со стульями на металлическом каркасе, стулья из алюминия сохраняют свою надежность и высокую устойчивость.
10. Долговечность
Срок службы алюминиевых каркасов объясняется их прочностью и составляет десятки лет.
11. Экологичность
Покупая мебель из алюминия, вы сохраняете окружающую среду, так как алюминий является наиболее безопасным и перерабатываемым сырьем среди металлов.
12. Изящный внешний вид
В конце концов, купить алюминиевые стулья стоит как минимум из-за эстетической привлекательности. Гармоничное сочетание красоты, промышленного блеска, и элегантности отлично впишется в разнообразные интерьеры и обеспечит комфортную и уютную атмосферу в ресторане и банкетном зале.
Итог:
Алюминиевый каркас - это один из самых эффективных вариантов при выборе мебели. Алюминиевые стулья и столы - практичны, универсальны и не требуют особого ухода. Кроме того, они устойчивы к воздействию коррозии и не боятся экстремальных погодных условий. Прекрасное соотношение цена-качество, а также баланс прочности, легкости и устойчивости!
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