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          12 причин в пользу выбора каркаса из алюминия

          Каркасы из алюминия прочно обосновались на рынке банкетной мебели. Широко известно, что алюминий обладает беспрецедентной прочностью, но почему его популярность возрастает, и все больше людей делают свой выбор в пользу каркасов из алюминия?

          1. Легкий вес
          Алюминиевые стулья легко передвигать с места на место, переносить и транспортировать. Что удобно при проведении банкетов и других мероприятий, требующих постоянной смены расстановки и рассадки гостей.


          2. Стойкость к коррозии
          Одним из самых важных качеств алюминия является его исключительно высокая стойкость к коррозии, то есть к разрушению металла под влиянием окружающей среды. Это можно объяснить способностью пассивироваться во многих агрессивных средах.

          3. Невосприимчивость к перепадам температуры

          Алюминиевые столы и стулья не подвергается воздействию перепадов температуры, соответственно становится возможной круглогодичная эксплуатация.

          4. Удобная транспортировка

          Стулья на алюминиевом каркасе мобильны, благодаря незначительному весу и возможности стропировки

          5. Стойкость к механическому воздействию

          Алюминиевый каркас обладает особой прочностью и стойкостью к механическим повреждениям, что обеспечивает долговечность стульев. Спустя долгие годы эксплуатации, мебель из алюминия не утратит свой презентабельный вид.

          6. Устойчивость к повышенной влажности

          Физические свойства алюминиевого каркаса обеспечивают возможность разместить в любом месте: в различных климатических условиях, в помещениях с разной влажностью и т.д. Алюминиевые стулья – это отличный вариант для уличных кафе и открытых заведений ( вблизи моря, водоемов)

          7. Устойчивость к воздействию ветра и солнечных лучей

          Противостоит природному воздействию и атмосферным осадкам. Устойчивость, присущая мебели из алюминия, превосходит аналогичные качества металлической мебели.

          8. Отсутствие деформации

          Характеристики алюминия и свойственная ему прочность позволяют каркасу из алюминия сохранять свой первоначальный вид и не искажать свою форму.

          9. Надежность

          При значительно меньшем весе по сравнению со стульями на металлическом каркасе, стулья из алюминия сохраняют свою надежность и высокую устойчивость.

          10. Долговечность

          Срок службы алюминиевых каркасов объясняется их прочностью и составляет десятки лет.

          11. Экологичность

          Покупая мебель из алюминия, вы сохраняете окружающую среду, так как алюминий является наиболее безопасным и перерабатываемым сырьем среди металлов.

          12. Изящный внешний вид

          В конце концов, купить алюминиевые стулья стоит как минимум из-за эстетической привлекательности. Гармоничное сочетание красоты, промышленного блеска, и элегантности отлично впишется в разнообразные интерьеры и обеспечит комфортную и уютную атмосферу в ресторане и банкетном зале.

          Итог:

          Алюминиевый каркас - это один из самых эффективных вариантов при выборе мебели. Алюминиевые стулья и столы - практичны, универсальны и не требуют особого ухода. Кроме того, они устойчивы к воздействию коррозии и не боятся экстремальных погодных условий. Прекрасное соотношение цена-качество, а также баланс прочности, легкости и устойчивости!

          Наша компания предлагает купить алюминиевые стулья и столы по низким ценам от производителя. В каталоге компании Вы найдете широкий ассортимент различных моделей и сможете подобрать мебель под свой интерьер.

          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          4.8
          Стул Хит 25мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          Хит
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.2
          Стул Хит 20мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 540 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 20мм с пюпитром - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 710 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Стул Хит 25мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона, произведённого компанией ChiedoCover
          1 930 ₽
          Оптовая цена
          4.6
          Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
          Настоящее фото товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Хит 25мм - алюминиевый каркас, золото, зеленая корона
          Настоящее фото товара Азия 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 030 ₽
          Оптовая цена
          4.1
          Азия 25мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 470 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Хит 20мм с подлокотниками - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Боди 25мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 030 ₽
          Оптовая цена
          4.3
          Боди 25мм - алюминиевый каркас
          Настоящее фото товара Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый, произведённого компанией ChiedoCover
          2 320 ₽
          Оптовая цена
          5
          Хит 25мм - алюминиевый каркас, белый, кожзам белый
          Настоящее фото товара Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          5
          Браун 25мм - алюминиевый каркас, черный, синяя корона
          Настоящее фото товара Патрик 20мм - алюминиевый каркас, произведённого компанией ChiedoCover
          2 120 ₽
          Оптовая цена
          4.7
          Патрик 20мм - алюминиевый каркас

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