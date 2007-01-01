Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло Байрон велюр изумруд, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Байрон велюр изумруд
50 оценок
15 39011
17 290 ₽
Товар в корзине. Перейти
Кресло Байрон велюр изумруд - фото 1Кресло Байрон велюр изумруд - фото 2Кресло Байрон велюр изумруд - фото 3Кресло Байрон велюр изумруд - фото 4Кресло Байрон велюр изумруд - фото 5Кресло Байрон велюр изумруд - фото 6Кресло Байрон велюр изумруд - фото 7Кресло Байрон велюр изумруд - фото 8Кресло Байрон велюр изумруд - фото 9Кресло Байрон велюр изумруд - фото 10Кресло Байрон велюр изумруд - фото 11Видеообзор. Кресло Байрон - видео 12
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Кресло Байрон велюр изумруд производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Кресло Байрон велюр изумруд производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Кресло Байрон велюр изумруд производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Кресло Байрон велюр изумруд производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Кресло Байрон велюр изумруд производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Кресло Байрон велюр изумруд производства ChiedoCover
+15Реальное изображение товара 7 Кресло Байрон велюр изумруд производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Кресло Байрон велюр изумруд

Артикул: CH-011-579
50 оценок
Основные характеристики
  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Felsin, голубой велюр
Фотография товара Кресло Felsin, голубой велюр от компании ChiedoCover.
Следующий Кресло Вики, велюр Вельвет Люкс 17 серый
Фотография товара Кресло Вики, велюр Вельвет Люкс 17 серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Кресло Байрон - стильная модель для атмосферных пространств

Подходит для: рестораны, бары, дизайнерские кафе.

Преимущества:

- выразительный дизайн
- создаёт акцент в интерьере
- комфортная посадка

Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:

- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах

Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина640 мм
  • Глубина700 мм
  • Высота930 мм
  • Высота до сиденья500 мм
  • Цветзеленый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты обивкиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Экокожа Galaxy

Кресло Байрон велюр изумруд - обивка в цвете CreamCream
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Domus

Кресло Байрон велюр изумруд - обивка в цвете chocolatechocolate
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Кресло Байрон велюр изумруд - обивка в цвете 88
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Белла

Кресло Байрон велюр изумруд - обивка в цвете 0404
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Teddy / Тедди

Кресло Байрон велюр изумруд - обивка в цвете Тэдди 666 (т.синий)Тэдди 666 (т.синий)
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микровелюр SELESTA

Кресло Байрон велюр изумруд - обивка в цвете 4141
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микровельвет Velvet Lux

Кресло Байрон велюр изумруд - обивка в цвете 0909
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Кресло Байрон велюр изумруд - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Микрошинилл Lounge

Кресло Байрон велюр изумруд - обивка в цвете 2626
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Замша Тюксон

Кресло Байрон велюр изумруд - обивка в цвете ecruecru
Смотреть полный каталог обивок

Похожие товары

Фотография товара Кресло лофт Трус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Трус, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Кресло лофт Трус

32
Фотография товара Кресло лофт Саммит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лофт Саммит, произведённого компанией ChiedoCover
от22 990

Кресло лофт Саммит

44
Настоящее фото товара Кресло Ball, произведённого компанией ChiedoCover
117 290
Оптовая цена

Кресло Ball

44
Фотография товара Кресло Swan, натуральная кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Swan, натуральная кожа, произведённого компанией ChiedoCover
84 990
Оптовая цена

Кресло Swan, натуральная кожа

50
Фотография товара Стул Ува L, венге/ бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Ува L, венге/ бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от24 980
Оптовая цена

Стул Ува L, венге/ бежевый

35
  • бежевый
  • голубой, белый
  • красный, черный
Фотография товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/карри от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/карри, произведённого компанией ChiedoCover
от11 090
Оптовая цена

Стул-кресло Джуно 2.0 чёрный/карри

9
Фотография товара Кресло-шезлонг Каро, экокожа бежевая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло-шезлонг Каро, экокожа бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390

Кресло-шезлонг Каро, экокожа бежевая

14
Фотография товара Кресло College H-966F-2/Black от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло College H-966F-2/Black, произведённого компанией ChiedoCover
от11 890
Оптовая цена

Кресло College H-966F-2/Black

8
  • черный
  • бежевый
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Кресло офисное AL771, ткань, сетка, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Кресло офисное AL771, ткань, сетка

13
В наличии 24 шт.
Фотография товара Кресло Plato, коричневый велюр, металл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Plato, коричневый велюр, металл, произведённого компанией ChiedoCover
от46 290
Оптовая цена

Кресло Plato, коричневый велюр, металл

5

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, желто-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, желто-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, желто-голубой

89
Распродажа
Фотография товара Барный стул Тони от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Тони, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99010
11 090 ₽

Барный стул Тони

60
  • черный
  • синий
  • красный
Фотография товара Стул Bascor, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bascor, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Bascor, бежевый

15
  • серый, черный, золотой
  • бежевый, золотой
Фотография товара Стул Луна, Калифорния 760 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Луна, Калифорния 760, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Луна, Калифорния 760

10
  • бежевый
  • коричневый
  • голубой
  • темно-серый
Распродажа
Фотография товара Стул Снагги, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Снагги, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
4 69033
6 990 ₽Оптовая цена

Стул Снагги, зеленый

26
  • синий
  • зеленый
  • серый
Фотография товара Стул Фальчин рогожка бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Фальчин рогожка бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
12 990

Стул Фальчин рогожка бежевый

12
  • серый
  • бежевый
В наличии 27 шт.
Фотография товара Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 400
Оптовая цена

Стул барный Smile Grey Экокожа Оранжевый

12
  • серый
  • черный
  • оранжевый
В наличии 43 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Гаага, рогожка Амур 02, ножки бук светлый орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гаага, рогожка Амур 02, ножки бук светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
от6 6902
6 790 ₽

Стул Гаага, рогожка Амур 02, ножки бук светлый орех

12
Настоящее фото товара Стул мягкий поворотный Солид Стейт, велюр, металл, белый, шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
6 290

Стул мягкий поворотный Солид Стейт, велюр, металл, белый, шоколад

8
Хит
Фотография товара Стул Скай Профиль, серый, каркас белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Скай Профиль, серый, каркас белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 390
Оптовая цена

Стул Скай Профиль, серый, каркас белый

5

Другие товары из раздела мягкие кресла

Фотография товара Кресло Софа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Софа, произведённого компанией ChiedoCover
от36 290
Оптовая цена

Кресло Софа

35
Фотография товара Кресло Амстер сосна, черное от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Амстер сосна, черное, произведённого компанией ChiedoCover
от23 390
Оптовая цена

Кресло Амстер сосна, черное

37
Распродажа
Фотография товара Кресло компактное Flip MG-305, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло компактное Flip MG-305, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 09013
6 990 ₽Оптовая цена

Кресло компактное Flip MG-305, черный

11
Фотография товара Кресло Эбони, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Эбони, серый, произведённого компанией ChiedoCover
39 590

Кресло Эбони, серый

7
В наличии 6 шт.В пути 3366 шт.
Настоящее фото товара Кресло Добби, серый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
38 990

Кресло Добби, серый, черный

10
В пути 937 шт.
Фотография товара Кресло Принципл, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Принципл, серый, произведённого компанией ChiedoCover
154 990

Кресло Принципл, серый

11
Фотография товара Кресло Форли, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Форли, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
98 990

Кресло Форли, светло-серый

14
Фотография товара Кресло Локи 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Локи 3, произведённого компанией ChiedoCover
39 390

Кресло Локи 3

13
Фотография товара Кресло Вайл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Вайл, произведённого компанией ChiedoCover
28 190

Кресло Вайл

13
Фотография товара Кресло Сета, барные ножки, светло-зеленый, белый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Сета, барные ножки, светло-зеленый, белый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
6 390

Кресло Сета, барные ножки, светло-зеленый, белый, велюр

15

Товар в корзине

Кресло Байрон велюр изумруд
Кресло Байрон велюр изумруд
от 15 390
17 290 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Полукресло Лилия, желто-голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Лилия, желто-голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от11 39027
15 590 ₽

Полукресло Лилия, желто-голубой

89
Распродажа
Фотография товара Барный стул Тони от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Тони, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99010
11 090 ₽

Барный стул Тони

60
  • черный
  • синий
  • красный
Фотография товара Стул Bascor, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bascor, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Bascor, бежевый

15
  • серый, черный, золотой
  • бежевый, золотой
Фотография товара Стул Луна, Калифорния 760 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Луна, Калифорния 760, произведённого компанией ChiedoCover
5 790
Оптовая цена

Стул Луна, Калифорния 760

10
  • бежевый
  • коричневый
  • голубой
  • темно-серый

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности