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              Фотография Кресло Байрон велюр изумруд от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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              Видеообзор
              Новинка

              Кресло Байрон велюр изумруд

              4.7
              Оптовая цена
              от 9 190 ₽
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              Кресло Байрон велюр изумруд
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              Характеристики товара

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              Основные характеристики

              • Высота800 мм
              • Глубина630 мм
              • Высота до сиденья480 мм
              • Ширина670 мм

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