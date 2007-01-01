Характеристики товара
Описание
Кресло Байрон - стильная модель для атмосферных пространств
Подходит для: рестораны, бары, дизайнерские кафе.
Преимущества:
- выразительный дизайн
- создаёт акцент в интерьере
- комфортная посадка
Кресло можно изготовить под интерьер вашего проекта:
- любой выбор обивки
- большой выбор тканей и материалов
- изготовление в индивидуальных размерах
Для оснащения заведений действуют оптовые цены при заказе от 6-ти кресел
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина640 мм
- Глубина700 мм
- Высота930 мм
- Высота до сиденья500 мм
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет