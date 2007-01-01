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Настоящее фото товара Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные
65 оценок
8 29010
9 190 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные - фото 1Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные - фото 2Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные - фото 3Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные - фото 4Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные - фото 5Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные - фото 6Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные - фото 7Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные - фото 8Видеообзор стула Тюльпан - ChiedoCover - видео 9
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Реальное изображение товара 1 Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные производства ChiedoCover
+363Реальное изображение товара 7 Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Тюльпан, вельвет коричневый, ножки черные

Артикул: CH-008-762
65 оценок
Основные характеристики
  • Ширина540 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина630 мм
  • Высота820 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес7,6 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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