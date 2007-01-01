Характеристики товара
Откройте для себя премиум-аромат Lemongrass Way — настоящую симфонию свежести и утонченности, созданную для тех, кто ценит исключительность. Этот селективный нишевый аромат для помещения активирует уверенность и решительность, наполняя ваш день энергией и гармонией.
Ароматическая пирамида:
Верхние ноты: Лемонграсс, апельсин, лимон
Средние ноты: Эвкалипт, зелень, роза
Базовые ноты: Белый мускус, лилия
Каждая нота этого аромата тщательно подобрана, чтобы создать уникальное ощущение свежести и легкости, а также добавить глубину и элегантность. Lemongrass Way — это не просто аромат, это ваше личное выражение стиля и уверенности.
Погрузитесь в мир роскоши и позвольте аромату Lemongrass Way стать вашим неповторимым спутником.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
- Объем0,25 л
- АроматLemongrass Way
- Изделия стопируютсяНет