Характеристики товара
Описание
Ароматическая свеча Travel
Откройте для себя мир доверия и спокойствия с ароматической свечой Travel. Эта свеча, как селективный парфюм, сочетает в себе изысканные ноты табака и пряностей, создавая неповторимую атмосферу уюта. В сердце композиции раскрываются сладкие аккорды ванили и какао, дополненные нежными цветами табака и бобами тонка. Глубокие базовые ноты сухофруктов и дерева формируют обволакивающее ощущение тепла и безопасности.
Travel активизирует атмосферу отдыха, позволяя вам раствориться в гармонии и забыть обо всем. Этот аромат способствует расслаблению, восстанавливает внутренний баланс и создает идеальные условия для медитации и саморефлексии. Позвольте себе насладиться каждым мгновением, погружаясь в мир уюта и доверия.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0,13 кг
- Материалстекло
- АроматTravel
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет