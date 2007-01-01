Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Аромат для помещений Sacral Bali, рефил 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Аромат для помещений Sacral Bali, рефил 250 мл
7 оценок
3 200
Аромат для помещений Sacral Bali, рефил 250 мл - фото 1

Аромат для помещений Sacral Bali, рефил 250 мл

Артикул: CH-069-962
7 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,25 л
  • АроматSacral Bali
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Погрузитесь в атмосферу умиротворения и гармонии с ароматом для помещений Sacral Bali. Этот селективный парфюм создан для того, чтобы активировать доверие и создать уютную обстановку в помещении.

Пирамида аромата:
Верхние ноты: Бергамот и шафран
Средние ноты: Роза и киприол
Базовые ноты: Сандал, удовое дерево, белый мускус и лилия
Sacral Bali не просто аромат, это инструмент для создания эмоционального состояния. Его уникальная композиция помогает снять стресс, повысить уровень доверия и вдохновения, наполняя пространство теплом и гармонией. Позвольте себе и своим близким насладиться атмосферой, которая способствует расслаблению и восстановлению внутреннего баланса. Sacral Bali — это ваш путь к уюту и эмоциональному восстановлению в каждом вдохе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,25 л
  • АроматSacral Bali

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

