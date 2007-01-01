Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Аромат для помещений The Luxury of Space, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Аромат для помещений The Luxury of Space, 50 мл
5 оценок
2 500
Аромат для помещений The Luxury of Space, 50 мл - фото 1

Аромат для помещений The Luxury of Space, 50 мл

Артикул: CH-069-963
5 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,05 л
  • Материалстекло
  • АроматThe Luxury of Space
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Погрузитесь в мир свежести и энергии с ароматом The Luxury of Space. Этот селективный парфюм создан для того, чтобы наполнять ваше пространство жизнью и гармонией, превращая каждый момент в уникальное переживание.

Пирамида аромата:
Верхние ноты: Яркие и сочные аккорды красного апельсина, горького апельсина и красного мандарина создают первое впечатление о свежести и радости. Эти ноты наполняют пространство энергией, словно первые лучи утреннего солнца, пробуждающие мир к новому дню.
Средние ноты: Сердце аромата раскрывается благородными аккордами африканской герани и жасмина, которые добавляют цветочную элегантность и утонченность. Острый и пряный штрих мадагаскарского перца придаёт композиции глубину, создавая ощущение тепла и уюта, сохраняя при этом легкость и изысканность.
Базовые ноты: (добавьте базовые ноты по желанию, если они есть в аромате).

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,05 л
  • Материалстекло
  • АроматThe Luxury of Space

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
