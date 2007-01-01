Характеристики товара
Описание
Погрузитесь в мир свежести и энергии с ароматом The Luxury of Space. Этот селективный парфюм создан для того, чтобы наполнять ваше пространство жизнью и гармонией, превращая каждый момент в уникальное переживание.
Пирамида аромата:
Верхние ноты: Яркие и сочные аккорды красного апельсина, горького апельсина и красного мандарина создают первое впечатление о свежести и радости. Эти ноты наполняют пространство энергией, словно первые лучи утреннего солнца, пробуждающие мир к новому дню.
Средние ноты: Сердце аромата раскрывается благородными аккордами африканской герани и жасмина, которые добавляют цветочную элегантность и утонченность. Острый и пряный штрих мадагаскарского перца придаёт композиции глубину, создавая ощущение тепла и уюта, сохраняя при этом легкость и изысканность.
Базовые ноты:
Основные характеристики
- Объем0,05 л
- Материалстекло
- АроматThe Luxury of Space
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет