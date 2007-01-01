Характеристики товара
Описание
Погрузитесь в мир роскоши с ароматом Travel — премиум-диффузором, созданным для тех, кто ценит уникальность и исключительность. Этот селективный нишевый аромат активизирует атмосферу отдыха, позволяя вам раствориться в мгновении и забыть обо всем.
Ароматическая пирамида:
Верхние ноты: Табак, пряности
Средние ноты: Ваниль, какао, цветы табака
Базовые ноты: Бобы тонка, сухофрукты, дерево
Каждая нота этого аромата создаёт глубокую и многослойную композицию, которая наполняет пространство теплотой и уютом. Travel — это не просто аромат, это ваше личное убежище, где каждый вдох приносит гармонию и спокойствие.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Объем0,25 л
- АроматTravel
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет