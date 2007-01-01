Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Ароматическая свеча Sacral Bali, 220 гр, произведённого компанией ChiedoCover
Ароматическая свеча Sacral Bali, 220 гр
11 оценок
3 780
Товар в корзине. Перейти
Ароматическая свеча Sacral Bali, 220 гр - фото 1

Ароматическая свеча Sacral Bali, 220 гр

Артикул: CH-069-967
11 оценок
Основные характеристики
  • Вес0,22 кг
  • Материалстекло
  • АроматSacral Bali
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Шампунь Lemongrass Way, 500мл
Фотография товара Шампунь Lemongrass Way, 500мл от компании ChiedoCover.
Следующий Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл
Фотография товара Мыло жидкое для рук Travel, 5000 мл от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Погрузитесь в атмосферу доверия и гармонии с ароматической свечой Sacral Bali. Эта уникальная свеча создана для того, чтобы наполнять ваше пространство теплом и уютом, активируя чувство доверия и спокойствия. Составленная из экологически чистого кокосового воска и хлопкового фитиля, она обеспечивает чистое и продолжительное горение, создавая идеальную обстановку для расслабления и медитации.

Пирамида аромата:
Верхние ноты: Яркий бергамот и экзотический шафран открывают композицию, наполняя пространство свежестью и энергией. Эти ноты создают первое впечатление о легкости и радости, поднимая настроение и настраивая на позитивный лад.
Средние ноты: Сердце аромата раскрывается нежными аккордами розы и киприола, которые добавляют глубину и элегантность. Эти цветочные ноты создают атмосферу уюта и романтики, приглашая вас насладиться моментом.
Базовые ноты: Насыщенные аккорды сандала, удового дерева, белого мускуса и лилии формируют теплую и обволакивающую основу. Эти ноты дарят чувство безопасности и спокойствия, создавая пространство для медитации и саморефлексии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0,22 кг
  • Материалстекло
  • АроматSacral Bali

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Другие товары из раздела диффузоры и свечи

Настоящее фото товара Аромат для помещений Travel, рефил 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
3 200

Аромат для помещений Travel, рефил 250 мл

15
Настоящее фото товара Аромат для помещений Sacral Bali, 50 мл, произведённого компанией ChiedoCover
2 500

Аромат для помещений Sacral Bali, 50 мл

12
Настоящее фото товара Аромат для помещений Pure Clarity, рефил 250 мл, произведённого компанией ChiedoCover
3 200

Аромат для помещений Pure Clarity, рефил 250 мл

9
Настоящее фото товара Ароматическая свеча Sacral Bali, 130 гр, произведённого компанией ChiedoCover
2 800

Ароматическая свеча Sacral Bali, 130 гр

15
Настоящее фото товара Ароматическая свеча Travel, 130 гр, произведённого компанией ChiedoCover
2 800

Ароматическая свеча Travel, 130 гр

10
Настоящее фото товара Ароматическая свеча Lemongrass Way, 220 гр, произведённого компанией ChiedoCover
3 780

Ароматическая свеча Lemongrass Way, 220 гр

10
Настоящее фото товара Ароматическая свеча Lemongrass Way, 130 гр, произведённого компанией ChiedoCover
2 800

Ароматическая свеча Lemongrass Way, 130 гр

5
Настоящее фото товара Ароматическая свеча Pure Clarity, 220 гр, произведённого компанией ChiedoCover
3 780

Ароматическая свеча Pure Clarity, 220 гр

9
Настоящее фото товара Ароматическая свеча The Luxury of Space, 220 гр, произведённого компанией ChiedoCover
3 780

Ароматическая свеча The Luxury of Space, 220 гр

11
Настоящее фото товара Ароматическая свеча The Luxury of Space, 130 гр, произведённого компанией ChiedoCover
2 800

Ароматическая свеча The Luxury of Space, 130 гр

10

Товар в корзине

Ароматическая свеча Sacral Bali, 220 гр
Ароматическая свеча Sacral Bali, 220 гр
3 780
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности