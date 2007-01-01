Характеристики товара
Описание
Погрузитесь в атмосферу доверия и гармонии с ароматической свечой Sacral Bali. Эта уникальная свеча создана для того, чтобы наполнять ваше пространство теплом и уютом, активируя чувство доверия и спокойствия. Составленная из экологически чистого кокосового воска и хлопкового фитиля, она обеспечивает чистое и продолжительное горение, создавая идеальную обстановку для расслабления и медитации.
Пирамида аромата:
Верхние ноты: Яркий бергамот и экзотический шафран открывают композицию, наполняя пространство свежестью и энергией. Эти ноты создают первое впечатление о легкости и радости, поднимая настроение и настраивая на позитивный лад.
Средние ноты: Сердце аромата раскрывается нежными аккордами розы и киприола, которые добавляют глубину и элегантность. Эти цветочные ноты создают атмосферу уюта и романтики, приглашая вас насладиться моментом.
Базовые ноты: Насыщенные аккорды сандала, удового дерева, белого мускуса и лилии формируют теплую и обволакивающую основу. Эти ноты дарят чувство безопасности и спокойствия, создавая пространство для медитации и саморефлексии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес0,22 кг
- Материалстекло
- АроматSacral Bali
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет