Ароматическая свеча Lemongrass Way
Погрузитесь в атмосферу уверенности и решительности с ароматической свечой Lemongrass Way. Эта свеча, как селективный парфюм, излучает свежесть и энергию благодаря ярким нотам лемонграсса, апельсина и лимона, которые наполняют пространство бодростью и оптимизмом. Эвкалипт и зелень добавляют легкости и свежести, создавая ощущение природной гармонии.
В сердце композиции раскрываются нежные аккорды розы, а базовые ноты белого мускуса и лилии формируют утонченную и обволакивающую основу. Lemongrass Way активизирует чувство уверенности, вдохновляя на действия и помогая преодолевать преграды. Этот аромат создает идеальные условия для концентрации и самовыражения, позволяя вам уверенно идти к своим целям. Позвольте себе насладиться каждым мгновением, окружая себя атмосферой силы и решимости.
Основные характеристики
- Вес0,13 кг
- Материалстекло
- АроматLemongrass Way
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет