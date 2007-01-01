Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Ароматическая свеча Lemongrass Way, 130 гр, произведённого компанией ChiedoCover
Ароматическая свеча Lemongrass Way, 130 гр
5 оценок
2 800
Ароматическая свеча Lemongrass Way, 130 гр - фото 1

Ароматическая свеча Lemongrass Way, 130 гр

Артикул: CH-069-972
5 оценок
Основные характеристики
  • Вес0,13 кг
  • Материалстекло
  • АроматLemongrass Way
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Ароматическая свеча Lemongrass Way

Погрузитесь в атмосферу уверенности и решительности с ароматической свечой Lemongrass Way. Эта свеча, как селективный парфюм, излучает свежесть и энергию благодаря ярким нотам лемонграсса, апельсина и лимона, которые наполняют пространство бодростью и оптимизмом. Эвкалипт и зелень добавляют легкости и свежести, создавая ощущение природной гармонии.
В сердце композиции раскрываются нежные аккорды розы, а базовые ноты белого мускуса и лилии формируют утонченную и обволакивающую основу. Lemongrass Way активизирует чувство уверенности, вдохновляя на действия и помогая преодолевать преграды. Этот аромат создает идеальные условия для концентрации и самовыражения, позволяя вам уверенно идти к своим целям. Позвольте себе насладиться каждым мгновением, окружая себя атмосферой силы и решимости.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Вес0,13 кг
  • Материалстекло
  • АроматLemongrass Way

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Ароматическая свеча Lemongrass Way, 130 гр
Ароматическая свеча Lemongrass Way, 130 гр
2 800
