Аромат для помещений Travel, 50 мл
Аромат для помещений Travel, 50 мл
11 оценок
2 500
Аромат для помещений Travel, 50 мл

Аромат для помещений Travel, 50 мл

Артикул: CH-069-959
11 оценок
Основные характеристики
  • Объем0,05 л
  • Материалстекло
  • АроматTravel
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Погрузитесь в мир роскоши с ароматом Travel — премиум-диффузором, созданным для тех, кто ценит уникальность и исключительность. Этот селективный нишевый аромат активизирует атмосферу отдыха, позволяя вам раствориться в мгновении и забыть обо всем.

Ароматическая пирамида:
Верхние ноты: Табак, пряности
Средние ноты: Ваниль, какао, цветы табака
Базовые ноты: Бобы тонка, сухофрукты, дерево
Каждая нота этого аромата создаёт глубокую и многослойную композицию, которая наполняет пространство теплотой и уютом. Travel — это не просто аромат, это ваше личное убежище, где каждый вдох приносит гармонию и спокойствие.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Объем0,05 л
  • Материалстекло
  • АроматTravel

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
