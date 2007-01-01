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Блюдо овальное, черное, с ручками, керамика - фото 1

Блюдо овальное, черное, с ручками, керамика

Артикул: CH-062-650
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина240 мм
  • Материалкерамика
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт

Отзывы

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Товар в корзине

Блюдо овальное, черное, с ручками, керамика
Блюдо овальное, черное, с ручками, керамика
от 4 840
В корзине

С этим товаром покупают