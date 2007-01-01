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Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 20 мл, 10 см, белый - фото 1Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 20 мл, 10 см, белый - фото 2Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 20 мл, 10 см, белый - фото 3

Кокотница, «Миниатюра», фарфор, 20 мл, 10 см, белый

Артикул: CH-062-717
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота20 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,58 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Отзывы

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