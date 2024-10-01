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Олд фэшн «Сир де коньяк», 300мл, стекло, прозрачный - фото 1Олд фэшн «Сир де коньяк», 300мл, стекло, прозрачный - фото 2

Олд фэшн «Сир де коньяк», 300мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-129
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Олд фэшн «Сир де коньяк» – вместительный коньячный бокал особой формы. Товар имеет широкую форму. Его диаметр 66 мм, высота стенок всего 80 мм. Объем посуды 300 мл. Дно плотное, как и требуется при выборе фужеров в стиле олд фэшн.

Стакан стеклянный. Производитель отдает предпочтение качественному материалу с высокой степенью прозрачности, благодаря чему стекло отлично сверкает в свете ламп или солнечных лучей. Декора нет, его дизайн привлекает внимание именно за счет нестандартной формы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота80 мм
  • Диаметр66 мм
  • Объем0,30 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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