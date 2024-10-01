Характеристики товара
Описание
Олд фэшн «Сир де коньяк» – вместительный коньячный бокал особой формы. Товар имеет широкую форму. Его диаметр 66 мм, высота стенок всего 80 мм. Объем посуды 300 мл. Дно плотное, как и требуется при выборе фужеров в стиле олд фэшн.
Стакан стеклянный. Производитель отдает предпочтение качественному материалу с высокой степенью прозрачности, благодаря чему стекло отлично сверкает в свете ламп или солнечных лучей. Декора нет, его дизайн привлекает внимание именно за счет нестандартной формы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота80 мм
- Диаметр66 мм
- Объем0,30 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт