Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина493 мм
- Глубина458 мм
- Высота875/1070 мм
- Высота до сиденья63/830 мм
- Материалметалл, экокожа, шпон
- Цветчерный, орех
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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