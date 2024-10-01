Характеристики товара
Описание
Тележка для обслуживания номеров с 3-мя полками. Полки изготовлены из МДФ, ламинированного прочным пластиком светло-коричневого или темно-коричневого цветов. Высокая стойкость поверхности полки к царапанию и стиранию. Ножки изготовлены из металлической зеркальной трубы. Ограничители полок из нержавеющей стали.
Размер55х80х85(В)
объем товара (м3)0.35
вес, кг.16
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина550 мм
- Высота850 мм
- Вес16 кг