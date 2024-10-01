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Тележка из дерева сервировочная Old - фото 1

Тележка из дерева сервировочная Old

Артикул: CH-022-238
46 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для обслуживания номеров с 3-мя полками. Полки изготовлены из МДФ, ламинированного прочным пластиком светло-коричневого или темно-коричневого цветов. Высокая стойкость поверхности полки к царапанию и стиранию. Ножки изготовлены из металлической зеркальной трубы. Ограничители полок из нержавеющей стали.

Размер55х80х85(В)
объем товара (м3)0.35
вес, кг.16

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота850 мм
  • Вес16 кг

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