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Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze - фото 1

Тележка для РУМ-сервиса с термобоксом Breeze

Артикул: CH-067-133
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Диаметр1000 мм
  • Вес18 кг

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